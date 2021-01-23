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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 09:21

الأمم المتحدة: ‘‘إسرائيل‘‘ هدمت 24 منزلا فلسطينيا خلال أسبوعين

الأمم المتحدة: ‘‘إسرائيل‘‘ هدمت 24 منزلا فلسطينيا خلال أسبوعين
وأوضح المكتب في تقرير "حماية المدنيين" الذي يُغطي ما بين 5-18 كانون الآخِر/ يناير الجاري، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 34 شخصًا، وإلحاق الأضرار بـ 70 آخرين.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال نفذت 161 عملية بحث، واعتقلت 157 فلسطينيًّا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث سجلت مدينة القدس المحتلة أعلى عدد من هذه العمليات 33، حيث نُفِّذ معظمها شرقي القدس.

كما بيّن التقرير إصابة 79 فلسطينيًّا، منهم 14 طفلًا، بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، موضحا أن معظم هؤلاء 59 أصيبوا في احتجاجات على إقامة بؤرتين استيطانيتين بالقرب من قريتيْ المغيّر و"دير جرير" (رام الله) أو على الأنشطة الاستيطانية القريبة من "كفر قدوم" (قلقيلية).

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال، اقتلعت نحو 1,370 شجرة يملكها فلسطينيون بدعوى الإعلان عن الأراضي التي كانت مغروسة فيها "أراضي دولة"، وصادرت 237 رأسًا من الأغنام بدعوى أنها كانت ترعى في منطقة أُعلن عنها محمية طبيعية.

وأكد التقرير أنه في العام 2020، اقتلعت السلطات الإسرائيلية ما يقدَّر بـ4,164 شجرة للفلسطينيين، وهو ما يشكّل زيادة تقارب 60 في المائة بالمقارنة مع العام 2019، وصادرت الأغنام بالقرب من وادي فوكين (بيت لحم)، حيث أصدرت غرامة 50,000 شيكل (15,200 دولار) بحق الراعي.

وبيّن التقرير مهاجمة مستوطنين ثمانية فلسطينيين بجروح، وأتلفوا أشجارًا ومركبات للفلسطينيين.

ولفت إلى اطلاق قوات الاحتلال النار 47 مناسبة في المناطق المحاذية للسياج الحدودي وقبالة ساحل غزة، في سياق فرض القيود على الوصول، كما جرفت القوات الإسرائيلية أراضي قرب السياج في مناسبتين أخريين.
رقم : 911844
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