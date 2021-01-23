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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 09:25

أول طلب تقدمت به باكستان الى الادارة الاميركية الجديدة

أول طلب تقدمت به باكستان الى الادارة الاميركية الجديدة
وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، تأمل اسلام أباد بتنسيق أكثر مع الولايات المتحدة.

وأضاف: نطالب واشنطن باستمرار مسير السلام في أفغانستان كما نطالبها بالتزام انسحاب العسكريين الأمريكيين من أفغانستان.

من جانب أخر، أفاد بيان من البيت الأبيض بأن مستشار جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، أبلغ نظيره الأفغاني بأن اأمريكا ستراجع الاتفاق المبرم مع حركة "طالبان" في فبراير 2020.

وكانت مصادر من جانبي الصراع الأفغاني قالت هذا الشهر إن المفاوضين ينتظرون تنصيب بايدن لمعرفة ما إذا كان سيلتزم بالجدول الزمني الذي حدده دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية.

وقال مفاوض من حركة طالبان "نحن في انتظار الإدارة الأمريكية الجديدة وسياساتها حيال أفغانستان لمعرفة ما إذا كانت ستحترم اتفاق السلام".

وأضاف "إذا لم يحترموا التزاماتهم المتعلقة بسحب القوات مثلما وعدوا... فسنضطر لاتخاذ قرارات صعبة بتعيين متشددين في مواقع أساسية على الأرض".

يذكر أنه في 29 فبراير المنصرم، أعلن مسؤولون أمريكيون وأفغان أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان خلال 14 شهرا، في حال إيفاء حركة طالبان بالتزاماتها بموجب اتفاق تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة.
مصدر : وكالات
رقم : 911847
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