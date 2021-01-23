أم الفحم تتظاهر للأسبوع الثالث على التوالي ضد جرائم الاحتلال

وأغلق المتظاهرون شارع 65 الرئيسي وأدّوا صلاة العشاء في الشارع، وسط استنفار من الشرطة الإسرائيليّة، التي اعتدت على المتظاهرين خلال الأسبوعين الماضيين.



واعتدت الشرطة الاسرائيلية على المتظاهرين بالمياه العادمة والقنابل الصوتية واعتقلت3 منهم.



واشتدّت وتيرة الاحتجاج في أم الفحم اليوم بعد جريمة قتل الشاب محمّد ناصر جعو إغباريّة (21 عامًا) أثناء تظاهرة مندّدة بالعنف والجريمة.



وفي وقت سابق، الجمعة، انطلقت مظاهرتان في أم الفحم وطمرة، احتجاجا على تصاعد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الاسرائيلية مع عصابات الإجرام في المجتمع العربي.



ورفع المتظاهرون لافتات منددة بتواطؤ الشرطة الاسرائيلية مع الجريمة والمجرمين، مؤكدين على استمرار احتجاجهم حتى وقف سفك دماء الفلسطينيين.



ومما يذكر أن محيط المدخل الرئيسي لأم الفحم شهد استنفارا كبيرا للشرطة الاسرائيلية التي انتشرت عناصرها في الشوارع الفرعية هناك.



واعتقلت الشرطة الاسرائيلية في احتجاجات سابقة عددا من المتظاهرين، بالإضافة إلى استخدامها القنابل الصوتية وغاز مسيل للدموع ورش المياه العادمة في محاولة لقمع المظاهرات.



وشارك العشرات من مدينة طمرة والمنطقة بعد ظهر الجمعة، في تظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.



وأغلق المتظاهرون شارع 70 في مفرق طمرة أمام حركة السير.



هذا، وتتصاعد الاحتجاجات في الأونة الأخيرة بعدة مناطق فلسطينية ضد استمرار جرائم العنف وضد تواطؤ الشرطة الاسرائيلية مع عصابات الإجرام.