تحشيد قوات مدرعة..ماذا يجري في الجنوب السوري؟

وقال موقع “روسكايا غازيتا” ان الكاميرات رصدت أرتالا من الجيش السوري تتجه نحو الجنوب، ومن بين الآليات المرصودة كانت دبابات “تي 72”.



ونقل الموقع صورا تم نشرها على الشبكات الاجتماعية تظهر أرتالا تابعة للجيش السوري حيث لوحظ نقل “دبابة تي 72 إم 1” مع حماية إضافية وهي تتوجه إلى درعا جنوبي سوريا وفقا لهذه الصفحات.



ورصدت العدسات ما مجموعه سبع وحدات من المركبات المدرعة المنقولة على شاحنات. من بينها خمس دبابات حديثة، واحدة عادية “72” مع مجموعة من الإجراءات المضادة الإلكترونية الضوئية.



وقد أعيد نشر المركبات، التي، على ما يبدو، خضعت للإصلاح مؤخرًا. حيث تم تركيب مجموعات جديدة من الحماية الإضافية عليها، في شكل حاويات فولاذية خاصة مع حشو، وشاشات شبكية مضادة للتراكم. لعمل ممرات في الأنقاض، وتم تثبيت كباش خاصة في المقدمة.



وتم استخدام هذه الدبابات لعدة سنوات في معظم العمليات القتالية ضد الجماعات الإرهابية. حيث إنها كقاعدة عامة، تقاوم بنجاح الضربات ليس فقط من قذائف صاروخية مختلفة، ولكن أيضًا من صواريخ موجهة مضادة للدبابات.



يذكر أن محافظة درعا الواقعة جنوبي سوريا تشهد تصاعدا في العمليات الإرهابية الجبانة ضد افراد الجيش السوري