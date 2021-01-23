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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 09:55

مقتل ثلاثة اشخاص في استهداف همر اميركية بدير الزور

مقتل ثلاثة اشخاص في استهداف همر اميركية بدير الزور

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصادر محلية من محافظة الحسكة أن العبوة الناسفة استهدفت الدورية أثناء مرورها على الطريق الواصل إلى إحدى القواعد الأمريكية غير الشرعية بالقرب من حقول العمر النفطية بريف محافظة دير الزور.

وقالت المصادر إن عبوة ناسفة اتفجرت بسيارة عسكرية يوم، امس الجمعة 22 كانون الثاني/ يناير، في محيط قرية (رويشد) التابعة لبلدة (الصور) شمالي شرقي محافظة دير الزور على الطريق الواصل إلى حقل العمر النفطي الذي يتخذه الجيش الأمريكي قاعدة له، مع معلومات مؤكدة عن مقتل 3 مسلحين على الأقل كانوا في داخلها، ولم تتسنى معرفة جنسياتهم.

وتابعت المصادر بأنه لم يتم التأكد ما إذا كان بين قتلى العربة المدمرة من جنود أمريكيين، أو من مسلحي تنظيم “قسد” الموالين لهم، وذلك جراء قيام مسلحي التنظيم بضرب طوق أمني شديد حول موقع التفجير وإلى مسافات بعيدة.

وبينت المصادر أنه بعد ساعة من حدوث التفجير نفذ تنظيم “قسد” بدعم من قوات الجيش الأمريكي حملة اعتقالات واسعة وداهموا منازل قرية (رويشد)، وقاموا باعتقال نحو 40 شخصاً من سكانها، مع منع الدخول والخروج من القرية وإليها، ومحاصرتها بشكل مطبق.

يذكر أن قرية الرويشد و بلدة الصور شهدت خلال الأسابيع الماضية مظاهرات عشائرية حاشدة ضد ممارسات الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في تنظيم “قسد”، بما في ذلك سرقة النقط والثروات الباطنية وحرمان سكان المنطقة من مقومات الحياة اليومية.
رقم : 911858
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