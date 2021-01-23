الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 10:11

العراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذي

العراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذي
واطلق مغردو العراق هاشتاغ #الاعراب_اشد_كفرا منددين بالاهراب الذي تصدره لهم التنظيمات الارهابية التي تدعمها السعودية في المنطقة على رأسها تنظيمي القاعدة وداعش والارهابيين. وطالبوا الحكومة بالتحرك لايقاف سفك الدماء العراقي على يد ارهابيي السعودية في العراق كما طالب مغردون آخرون بقطع العلاقات مع السعودية معتبريها دولة راعية للأرهاب والتكفيريين.

مغردون قالوا ان ما أريق من دم اتباع اهل البيت عليهم السلام في مشارق الارض ومغاربها إلا وكان لآل سعود يد في ذلك، مؤكدين ان يد الارهاب السعودي يمتد من الهند لباكستان لنيجيريا للبنان لسوريا لليمن للبحرين الى العراق وما تشهده هذه البلدان الاسلامية من سفك لدماء الأبرياء هو جريمة سعودية يشاركها به عدد من دول الخليج الفارسي التي باتت اداة بيد الموسالد ةالبيت الأبيض.

المغردون أضافوا انه لو لم يكن لأتباع أهل البيت عليهم السلام في العراق ظهير قوي لفعلوا بالعراق مثل ما فعلوا بالمنطقة الشرقية لارض نجد والحجاز ومثل ما فعلوا بالشعب اليمني الصابر وأبناء سوريا وفلسطين وليبيا والبحرين.

مغردون آخرون قالوا ان السعودية والإمارات مازالتا تنتهك حرمة المواطن العراقي وتسفك دمه من خلال تجهيز الارهابيين وارسالهم الى البلد ليفجروا انفسهم ، متسائلين عن حقوق الإنسان واحترام الجار وعدم انتهاك حرمة الجار لجاره، داعين الحكومة العراقية الى العمل على توقف الارهاب السعودي والاماراتي ومحاسبة مرتكبي الجرائم في العراق.

ويرى مراقبون ان مجيئ الرئيس الاميركي الجديد و بايدن الى السلطة والذي يعتبر من أبرز السياسيين الذين خاضوا تجربة في ملف العراق، فتح أبواب المجموعات الارهابية التكفيرية لتنفيذ ما تبقى من سياسة الادارة الأميركية العميقة التي ينفذها الديمقراطيون في منطقة غرب آسيا، محذرين من مخطط اميركي صهيوني لزعزعة استقرار العراق وسوريا بالنهاية تقسيم العراق كما ورد في مهام الرئيس الأميركي الجديد قبل أربع سنوات، حين كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

هذا وشهدت العاصمة العراقية بغداد تفجيرين مزدوجين في ساحة الطيران خلفا شهداء جرحى، وقوبل بتنديدات اقليمية ودولية واسعة.

العراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذيالعراقيون: السعودية شريان "اسرائيل" المغذي
رقم : 911864
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة
نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة
بعد مجزرة داعش في بغداد..العراقيون يفتقدون سليماني والمهندس
بعد مجزرة داعش في بغداد..العراقيون يفتقدون سليماني والمهندس
23 كانون الثاني 2021
الأسير المحرر ماهر الأخرس لـ"إسلام تايمز": لا نتوقع خيراً من حكام الدول العربية
الأسير المحرر ماهر الأخرس لـ"إسلام تايمز": لا نتوقع خيراً من حكام الدول العربية
المراسلة معصومة فروزان
23 كانون الثاني 2021
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
22 كانون الثاني 2021
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
22 كانون الثاني 2021
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
22 كانون الثاني 2021
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
22 كانون الثاني 2021
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
22 كانون الثاني 2021
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
21 كانون الثاني 2021
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
21 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو