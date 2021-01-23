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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 10:38
اصابات في انفجار غامض شرق بيت حانون شمال غزة
وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان بعد سماع دوي انفجار عنيف وقامت بنقل ثماني اصابات الى المشفى الاندونيسي شمال القطاع.
كما ادى الانفجار الى الحاق اضرار بعدد من المنازل داخل البلدة، وشرعت الشرطة بالتحقيق في الحادث.
مصدر :
وكالات
رقم :
911867
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