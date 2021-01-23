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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 12:40

عراقجي يعلق على موضوع لقاء مباشر مع الأدارة الامريكية الجديدة

عراقجي يعلق على موضوع لقاء مباشر مع الأدارة الامريكية الجديدة
في حديث لصحيفة "لاربوبليكا" الايطالية بشأن انتقال السلطة في الولايات المتحدة وهجوم مؤيدي ترامب على الكونجرس، أوضح عراقجي بأن طهران ليست مهتمة ولا موقف لديها بشأن نقل السلطة في امريكا، و تنتظر فقط لترى كيف يريد الرئيس الأمريكي الجديد تصحيح مواقف ترامب الخاطئة.

واضاف عراقجي : ما رأيناه خلال الهجوم على الكونجرس يثير تساؤلا عما إذا كانت الولايات المتحدة حقا هي التي تريد تعليم العالم ما هي "سيادة القانون" و "الديمقراطية"، موضحا ان ما حدث في واشنطن يظهر لنا الوجه الحقيقي للديمقراطية الأمريكية، وبات من الواضح الآن أنه ليس لديهم الحق في إخبار أي شخص في العالم بكيفية حل المشاكل السياسية في الداخل.

وعن مطالب إيران من إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي، أوضح أن طلب إيران واقعي وهو أن ترفع الولايات المتحدة الحظر وان تعود إلى الاتفاق النووي، وقال : لا أرى أي بديل آخر، فأن طهران تفاوضت وتصرفت مع الاتفاق النووي بنوايا حسنة، وحان دور الإدارة الأمريكية الجديدة لتعويض أخطاء الإدارة السابقة.

وقال عراقجي أن على امريكا رفع جميع العقوبات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، ونحن مستعدون للوفاء بجميع التزاماتنا بموجب الاتفاق، بشرط أن يفي الأمريكيون بالتزاماتهم ويرفعون الحظر.

وردا على سؤال فيما إذا كانت هناك اتصالات سرية مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ نفى عراقجي حصول أي اتصال كما أكد عدم وجود أي نية لمثل هذا الأمر.
مصدر : وكالات
رقم : 911882
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