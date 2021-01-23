إصابة قيادي فيما يسمى“الجبهة الوطنية” بتفجير بإدلب

وقالت “وكالة زيتون الإعلامية” بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة “أبو عبدو سراب”، العامل ضمن مايسمى فيلق الشام بـ”الجبهة الوطنية” ما أدى لإصابته بجروح.



وأوضح أن الانفجار وقع في بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي، مضيفاً أنه كان بالسيارة برفقة أفراد عائلته، دون أن يصابوا بأذى.



وفي أواخر العام الماضي قتل القيادي فيما يسمى فيلق الشام “محمد الطالب” المعروف باسم “أبو عبدو الأخي” بعد انفجار عبوة ناسفة في سيارته داخل مدينة كفر تخاريم شمال غربي إدلب.



وتحصل عادة مناوشات واغتيالات وعمليات تصفية بين الجماعات المسلحة السورية من اجل فرض سيطرتها على بعض المناطق الحساسة.