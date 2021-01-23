هكذا افشلت القوات السورية مخططا لهجوم مسلح

فقد شنت الطائرات الحربية السورية والروسية ما يزيد عن 20 غارة جوية صباح امس الجمعة، بالرشاشات الثقيلة والصواريخ على منطقتي “الصياد”، و”تل عاس” في محيط مدينة “خان شيخون” جنوب إدلب.



الغارات التي شنتها الطائرات الحربية من طراز “لام 39، وسوخوي 22و24، وميغ” أقلعت من مطارات “حماة العسكري” و”تيفور” بريف حمص، و”كويرس” بريف حلب، وقاعدة “حميميم” الجوية في اللاذقية.



وذلك بعد حصول الجهات الأمنية السورية على معلومات تؤكد على تحشيد للميلشيات المسلحة واستعدادهم لشن هجوم في محاولة لفتح ثغرة وكسر دفاعات الجيش العربي السوري, حيث تم إفشال المخطط والرد السريع والمباغت ليقلب السحر على الساحر.



وقالت المصادر أنه وخلال الضربات الجوية, قضت أعداد كبيرة من المسلحين وتم تدمير عدد كبير من آلياتهم بفضل الضربات الجوية المركزة والمفاجئة.