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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 14:42

الكشف عن مشروع ضخم لتوسع مرقد الإمام الحسين (ع)

الكشف عن مشروع ضخم لتوسع مرقد الإمام الحسين (ع)
وقال رئيس القسم حسين رضا مهدي في حديث متلفز، إن "إدارة العتبة الحسينية المقدسة عملت منذ سقوط النظام البائد وحتى هذه اللحظة على توفير افضل الخدمات للزائرين، مبينا أن "مشروع توسعة مرقد الامام الحسين عليه السلام يعد من المشاريع الاستراتيجية للعتبة الحسينية المقدسة خصوصا بعد الزيادة الكبيرة باعداد الزائرين وتحول جميع المناسبات الدينية الى زيارات مليونية يحييها الملايين من الزائرين من داخل وخارج العراق".

وأوضح أن "مرقد الامام الحسين (عليه السلام) شهد توسعة داخلية من خلال انشاء (4) سراديب داخل الصحن الشريف وهي كل من (القبلة والحجة والشهداء والراس الشريف)، بالاضافة الى مشروع الحائر الحسيني"، لافتا إلى أن "مساحة السراديب الاربعة تبلغ اكثر من (4000 م2) في حين بلغت مساحة الحائر الحسيني (20000 م2)".

وأضاف أن "التوسعة الخارجية للمنطقة المحيطة بالمرقد الشريف ستكون على مراحل متعددة وتتضمن (صحن العقيلة زينب عليها السلام من الجهة الجنوبية) الذي يتواصل العمل فيه الان، و(صحن الإمام الحسن عليه السلام) من الجهة الجنوبية الشرقية من باب القبلة باتجاه منطقة بين الحرمين، و(صحن الإمام الحجة عجل الله فرجه) من الجهة الشرقية لمنطقة مابين الحرمين، وصحن حبيب بن مظاهر الاسدي من الجهة الغربية".

وتابع أن "العتبة الحسينية قسمت المشروع الى مراحل لسببين، الاول هو من اجل عدم غلق المدينة بشكل كامل بسبب الاعمال والسبب الثاني هو العامل الاقتصادي واستملاك الاراضي".

وبين أن "الخطة التي تشمل التوسعة تتم من خلال لجنتين تابعتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، بالاضافة الى لجان تابعة للجهات المعنية في الحكومة العراقية".

وأشار الى أن "هذه الخطة من المقرر أن تنفذ خلال مدة (30) عاما، ابتداء من لحظة انطلاقها عام 2014 وبمساحة اجمالية تصل الى نصف مليون متر مربع".

وتبلغ المساحة السابقة للصحن الحسيني الشريف الداخلي (6000 م2)، في حين أن المساحة الاجمالية للمرقد بشكل كامل تبلغ (15000 م2).

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة تواصل العمل بمشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام) والواقع في الجهة الجنوبية من مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) والبالغ مساحته اكثر من (150) ألف متر مربع .
مصدر : وكالات
رقم : 911912
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