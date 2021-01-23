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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 17:16

اللواء باقري يهنئ قائد الثورة بنجاح مناورات الجيش والحرس الثوري

اللواء باقري يهنئ قائد الثورة بنجاح مناورات الجيش والحرس الثوري
وفي البرقية التي وجهها اليوم السبت، هنأ اللواء باقري سماحة القائد بالنجاح الباعث على الاقتدار والفخر لمناورات "الاقتدار 99" لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ومناورات "النبي الاعظم (ص)" لحرس الثورة الاسلامية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان وسواحل مكران وشمال المحيط الهندي والصحراء الوسطى في البلاد.

وجاء في جانب من البرقية: لاشك ان ما تحقق هذه الايام خلال المناورات البرية والبحرية والصاروخية والطائرات المسيرة للجيش العزيز والحرس الثوري الباسل، يعد تبلورا وتجسيدا للادراك العميق من قبل "جنود الولاية" لتصريحات سماحتكم الاخيرة في الذكرى السنوية لانتفاضة اهالي قم الابطال (في 9 كانون الثاني/يناير عام 1978 ضد النظام الملكي البائد)، المبنية على التذكير بالتجربة المرة للعجز امام الهجمات الصاروخية والجوية لجيش صدام البعثي خلال الحرب المفروضة، فيما قدرات البلاد اليوم بلغت مستوى بحيث خيمت على معسكر العدو وغرف افكاره وحساباته باسقاط الطائرة الاميركية الاستراتيجية المسيرة وتوجيه ضربات قاصمة لقاعدة الجيش الاميركي الارهابي "عين الاسد" في العراق.

واعتبر ارتقاء الصناعة الدفاعية والقدرات والجهوزيات الشاملة للقوات المسلحة للبلاد الى مستوى "الردع الاستراتيجي" وفتح مسارات تعزيز القدرات للمواجهة الظافرة لتهديدات ونوايا الاعداء المقيتة، رهنا بالتوجيهات الحكيمة والسديدة لقائد الثورة المقتدر والواعي والثوري والمجاهد وبعيد النظر.

واكد بان القوات المسلحة ستجعل توجيهات سماحة القائد السديدة نصب عينها في مواصلة اليقظة والاشراف الاستخباري على محيط العمل واجراءات الاعداء في جغرافيا التهديد والعمل على تعزيز القدرات الدفاعية والرادعة لدى القوات المسلحة بصورة اكثر عزما واقتدارا من الماضي، معلنا الجهوزية الشاملة للقادة وكل القوات المدافعة عن الثورة والبلاد خاصة في الجيش والحرس الثوري للرد الحاسم وتوجيه "الضربة المضادة" و"المدمرة" لبؤر التهديد والتعرض لاستقلال وامن وسيادة ووحدة اراضي الوطن الاسلامي في خندق الدفاع عن الاسلام والثورة واهداف الشهداء الرفيعة والشعب الايراني المؤمن والثوري.
رقم : 911924
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