تسجيل 6207 إصابات جديدة و69 حالة وفاة بكورونا في ايران

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية اليوم السبت تم تسجيل 6207 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و367 الفا و32 إصابة مؤكدة.



واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 495 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفتت لاري الى تعافي مليون و158 ألفا و475 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واضافت: ان 4106 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.



واشارت الى تسجيل 69 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 57294 حالة وفاة.



وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 8 ملایین و850 ألفاو281 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.