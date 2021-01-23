قوات الاحتلال تعتقل شابًّا من جنين وتقتحم حزما والطور في القدس

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتز زياد خليل سباعنة عقب مداهمة منزل عائلته في مدينة جنين.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حزما والطور في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر مقدسية أنَّ مواجهات اندلعت في بلدة حزما إثر اقتحام قوات الاحتلال وانتشارها في حاراتها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السَّام.



وشهدت بلدة الطور أيضا مواجهات وصفت بالشديدة في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال البلدة وانتشارها في مناطق متفرقة.



ومن الجدير ذكره أنَّ قوات الاحتلال تنفذ حملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها إرهاب المواطنين وخاصة الأطفال والنساء، وتخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات؛ ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.