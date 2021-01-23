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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 18:23
العراق..الحشد الشعبي يدمر ثلاث مضافات لـ"داعش"
ونفذت قوات اللواء 52 بالحشد الشعبي عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية قرب حاوي الزركة حيث أسفرت العملية عن العثور على ثلاث مضافات وتدميرها.
مصدر :
وكالات
رقم :
911942
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