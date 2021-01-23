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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 20:57

تهديد حياة مليون نسمة في الحسكة وريفها الغربي

تهديد حياة مليون نسمة في الحسكة وريفها الغربي
وبين مدير مؤسسة المياه السورية المهندس محمود العكلة أنه "تم تكثيف الجهود الحكومية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف توفير مياه الشرب والمياه الخاصة للاستخدام المنزلي للمواطنين والتخفيف عليهم من آثار جريمة الاحتلال التركي بقطع المياه عنهم مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بتعبئة خزانات المياه المنتشرة في مدينة الحسكة على مدار اليوم بمياه الشرب بينما يقوم مجلس مدينة الحسكة بتسيير صهاريج خاصة لتعبئة المياه الخاصة للاستخدامات المنزلية للمواطنين في أماكن سكنهم".

ولفت العكلة إلى وجود مساع مستمرة لمعاودة دخول ورشات المياه إلى محطة علوك والعمل على تشغيلها ومعاودة ضخ المياه إلى المشتركين حسب برنامج التقنين المعمول به.

يشار إلى أنها المرة الثامنة عشرة التي تقوم المجموعات الارهابية بقطع مياه الشرب عن أهالي مدينة الحسكة وريفها ما يهدد حياة مليون نسمة ويحرمهم من أبسط مقومات الحياة.
مصدر : وكالات
رقم : 911964
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