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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 21:01

البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة للوفيات بكورونا

البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة للوفيات بكورونا
وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة في البلاد، في إحصائية جديدة اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15333 ليصل العدد الإجمالي إلى 624469 حالة.

وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع قياسي بمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البرتغال التي رصدت في إحصائية 20 يناير 14647 إصابة، وفي 21 يناير 13544، وفي 22 يناير 13987.

وذكرت الإدارة أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 274 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 10194 متوفيا.

وتشهد البرتغال بالتالي ارتفاعات غير مسبوقة لمؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الـ6 على التوالي، وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 20 يناير 219 حالة، وفي 21 يناير 221، وفي 22 يناير 234.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مستشفيات البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، احتواء زيادة حادة في أعداد المرضى بينما تدرس السلطات تشديد القيود العامة لوقف انتشار المرض بعد أن تم فرض الإغلاق العام يوم 14 يناير.
مصدر : وكالات
رقم : 911966
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