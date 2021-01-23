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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 21:32

أبرز التطورات على الساحة السورية 23-1-2021

أبرز التطورات على الساحة السورية 23-1-2021
وافات مصادر ميدانية أن القوات الروسية قامت بدفع تعزيزات عسكرية لها، بالتعاون مع وحدات من الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية، باتجاه البادية السورية ضمن مثلت أرياف حماة الرقة وحمص.

وأكدت المصادر أن أرتالا أخرى وصلت إلى بادية دير الزور وتحديدا إلى مناطق كباجب والشولا، وذلك ضمن خطة تسعى من خلالها القوات الروسية بالتنسيق مع الجيش السوري إلى محاصرة المناطق التي شهدت نشاطا متجدداً لتنظيم "داعش" في المنطقة.

وأضافت المصادر أن التعزيزات التي وصلت مؤخراً تعتبر الأكبر خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى مناطق البادية السورية بعد عدّة هجمات لتنظيم "داعش" شهدتها أرياف حماة ودير الزور.

وتركز القوات الروسية على تعزيز مواقعها في البادية السورية منذ حوالي الشهرين، من خلال زيادة عدد القوات البرية على الأرض وتكثيف حركة طيران الاستطلاع، وذلك تحسباً لأي هجمات قد تنفذها خلايا تابعة لـ "داعش" في المنطقة، بعدما بات نشاط تنظيم "داعش" الارهابي واضحاً في بادية دير الزور وتحديداً في البوكمال والميادين، حيث يختبئ عناصر التنظيم ضمن بقع جغرافية معقدة في هذه المنطقة الصحراوية.

يذكر أن، بادية حماة تتصل إدارياً مع بادية حمص ومنطقة التنف بأقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية، والتي تتموضع فيها قاعدة غير شرعية للجيش الأمريكي، حيث تنشط فيها فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل كبير، ويعتمد مسلحو التنظيم عليها كقاعدة لشن هجمات في أرياف حمص وحماة ودير الزور وخط إمداد رئيسي لهم.

وافاد مصدر ميداني سوري، ال ان وحدات مشتركة من الجيش والقوات الرديفة، استأنفت عمليات تأمين طريق دير الزور حمص.

وأوضح المصدر، أن الجيش يعمل على تأمين طريق دير الزور حمص، من أي اعتداء محتمل لبقايا فلول تنظيم "داعش" الارهابي على وسائل النقل العامة والخاصة التي تستخدم هذا الطريق الدولي، أو على أي نقطة عسكرية بالبادية.

ولفت المصدر إلى أن الطيران الحربي شن غارات مكثفة على مواقع للدواعش بالبادية الشرقية المشتركة ما بين محافظات حماة وحلب والرقة، محققاً فيها إصابات عالية الدقة.

مصادر إعلامية ذكرت من جهتها، أن الحملة الأمنية الجديدة ضمن البادية السورية، بدأت بهدف تأمين طريق دير الزور حمص بعد تصاعد نشاط تنظيم "داعش" هناك، وعمليات التمشيط بدأت انطلاقاً من كباجب والشولا غرب دير الزور، وصولاً إلى السخنة، وسط مشاركة جوية من مروحيات روسية بعمليات التمشيط.
رقم : 911972
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