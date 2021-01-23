الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 21:37

تظاهرات ضد القمع الأمني في تونس والحكومة تمدد حظر التجول

تظاهرات ضد القمع الأمني في تونس والحكومة تمدد حظر التجول
وتأتي هذه التظاهرات في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد وتداعياته التي أدت إلى تدهور الظروف المعيشية لكثير من العائلات وأنهكت المؤسسات الصحية مع وجود أكثر من 400 مريض في أقسام الإنعاش.   

وسجلت تونس ما يزيد على ستة آلاف وفاة جراء كوفيد-19 حتى الخميس الذي شهد حصيلة قياسية بلغت 103 وفيات، إضافة إلى 193,273 إصابة إجمالية بالفيروس. 

ومدد السبت حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة فجرا وكذلك منعت التجمعات والحفلات، وهي تدابير سارية منذ تشرين الأول/أكتوبر وستستمر حتى 14 شباط/فبراير. 

لكن القيود لم تمنع المئات من التظاهر في مدينة قفصة السبت، ومدينة صفاقس الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن شبان أوقفوا خلال مواجهات مع الأمن هذا الأسبوع. 

وأصيب متظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة السبت، وفق مراسل لفرانس برس. 

وقال المتظاهر أمين الحامل شهادة في ميكانيك الطيران والموظف في مركز اتصالات فرنسي براتب 300 يورو شهريا، "لم يعد لدينا أمل، لا للعمل ولا للدراسة، ويعاملوننا كمثيري شغب". 

وأضاف "يجب الاستماع إلى الشباب وليس إرسال آلاف عناصر الشرطة لمواجهتهم. لكن النظام برمته فاسد، تتقاسم بضع عائلات وأتباعها ثروات التونسيين". 

وأوقف أكثر من 700 شخص وفق الشرطة، وألف على الأقل وفق منظمات غير حكومية، إثر مواجهات بين متظاهرين والأمن على امتداد أربع ليال. 

ودان نشطاء حقوقيون وعائلات انتهاكات سجلت خلال عمليات التوقيف والاحتجاز. 

وقال عمر الجوادي (33 عاما)، وهو مدير مبيعات في فندق لا يتلقى سوى نصف راتبه منذ أشهر، إن "الوضع كارثي، السياسيون فاسدون، نريد تغيير الحكومة والنظام". 

وتواجه النخبة السياسية التونسية المنقسمة صعوبات في التعامل مع الأزمة الاجتماعية المستفحلة. 

ويترقب رئيس الحكومة هشام المشيشي تصويت البرلمان الثلاثاء خلال جلسة منح ثقة لوزراء اقترحهم في تعديل حكومي واسع أعلنه الأسبوع الماضي. 
مصدر : وكالات
رقم : 911973
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: ثمة هواجس تجاه الفيروس البريطاني
الرئيس روحاني: ثمة هواجس تجاه الفيروس البريطاني
نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة
نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة
23 كانون الثاني 2021
بعد مجزرة داعش في بغداد..العراقيون يفتقدون سليماني والمهندس
بعد مجزرة داعش في بغداد..العراقيون يفتقدون سليماني والمهندس
23 كانون الثاني 2021
الأسير المحرر ماهر الأخرس لـ"إسلام تايمز": لا نتوقع خيراً من حكام الدول العربية
الأسير المحرر ماهر الأخرس لـ"إسلام تايمز": لا نتوقع خيراً من حكام الدول العربية
المراسلة معصومة فروزان
23 كانون الثاني 2021
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
22 كانون الثاني 2021
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
22 كانون الثاني 2021
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
22 كانون الثاني 2021
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
22 كانون الثاني 2021
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
22 كانون الثاني 2021
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
21 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو