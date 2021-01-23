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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 22:47

مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في أنحاء الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، بأن الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا في أنحاء الكيان الإسرائيلي للاحتجاج على سياسة نتنياهو، يحملون الأعلام الإسرائيلية ومجسمات على شكل "غواصة"، للاحتجاج على فساد نتنياهو المستمر.

وذكرت الصحيفة أن المظاهرات التي خرجت للأسبوع الـ31 على التوالي، تأتي للاحتجاج على سياسات نتنياهو، وذلك رغم استمرار فرض السلطات الإسرائيلية لسياسة الإغلاق، حيث التحمت الشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين، دون وقوع إصابات تذكر.

ويحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية والأعلام السوداء ومجسما لغواصة، في إشارة إلى إحدى القضايا المتهم فيها نتنياهو، والخاصة بشراء غواصات ألمانية لسلاح البحرية، دون الحاجة إليها، وتدخل أحد المقربين إليه في مناقصة الشراء.

ويشار إلى أن هذا هو الأسبوع الواحد والثلاثين، تقريبا، من الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو، على خلفية مزاعم بسوء إدارته لجائحة كورونا، واتهامه في 4 قضايا فساد (منها قضية الغواصة)، في وقت بدأت المحكمة المركزية بالقدس، في 24 مايو/آيار الماضي، أولى جلسات محاكمته بها.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، خلال الفترة الماضية، العشرات من المتظاهرين بعد اندلاع مواجهات بين الطرفين، غير مرة، حيث ينادى المتظاهرون الإسرائيليون بنهاية حقبة من الانقسام والفساد في بلادهم، وبدء عام جديد من نهاية هذا الانقسام وبدء الحرية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على اقتراح نتنياهو، بتمديد الإغلاق الحالي الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة 10 أيام إضافية، أي حتى 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 911997
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