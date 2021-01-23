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السبت 23 كانون الثاني 2021 ساعة 23:24

عراقجي: فقدنا الثقة بالولايات المتحدة وأوروبا بشكل كامل

عراقجي: فقدنا الثقة بالولايات المتحدة وأوروبا بشكل كامل
وقال عراقجي في حوار مع صحيفة لاربوبليكا الإيطالية عن نقل السلطة من إدارة ترامب إلى إدارة بايدن : ليس لدينا موقف محدد ضد هذا الانتقال للسلطة بين الحكومتين. نحن فقط ننتظر لنرى كيف يريد الرئيس الأمريكي الجديد تصحيح مواقف ترامب الخاطئة. ما رأيناه على شاشات التلفزيون أثناء الهجوم على الكونجرس يثير تساؤلاً حول ما إذا كانت أمريكا حقًا هي التي تريد تعليم العالم ما هي "سيادة القانون" والديمقراطية. ما حدث في واشنطن يظهر لنا الوجه الحقيقي للديمقراطية الأمريكية. من الواضح الآن أنه ليس لديهم الحق في إخبار أي شخص في العالم بكيفية حل المشكلات السياسية في الداخل.

وعن رايه بالوجه الحقيقي للديمقراطية الأميركية قال عراقجي: من وجهة نظرنا ، لطالما كانت الولايات المتحدة قوة مهيمنة فرضت مطالبها على العالم. لقد لوحظ الآن أن نهج "الهيمنة" هذا موجود أيضًا داخل الولايات المتحدة. لقد استخدموا دائمًا لغة القوة أو القوة نفسها بشكل مباشر لفرض إرادتهم على العالم ، والآن يتم استغلال دور القوة أو استخدام لغة العنف داخل بلدهم. التهديد والترهيب والدعوة إلى عدم الامتثال للقانون وعدم قبول نتائج الانتخابات. هذا هو وجه أمريكا الذي نراه هذه الأيام.

وردا على سؤال حول ضرورة أن يقرر بايدن على وجه السرعة ما يجب فعله تجاه الاتفاق النووي وما هو مطلب ايران في هذا الاطار قال عراقجي ان طلب إيران واقعي وهو أن ترفع الولايات المتحدة الحظر وتعود للاتفاق النووي. لا أرى أي بديل آخر. تفاوضنا بحسن نية وعملنا بالاتفاق النووي بحسن نية. حان دور الإدارة الأمريكية الجديدة لتعويض أخطاء الإدارة السابقة. فالولايات المتحدة هي التي خرجت من الاتفاق النووي وعليها العودة. ومن اجل العودة إلى الاتفاق النووي ، يجب رفع جميع الحظر. نحن مستعدون للوفاء بجميع التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي ، بشرط أن يفي الأميركيون بالتزاماتهم ويرفعوا الحظر.
مصدر : وكالات
رقم : 912007
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