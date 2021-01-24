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الأحد 24 كانون الثاني 2021 ساعة 07:44

جماعة عراقية تعلن استهداف السعودية بطائرات مسيرة

جماعة عراقية تعلن استهداف السعودية بطائرات مسيرة
وقال بيان الجماعة الذي حصل موقع "إسلام تايمز" على نسخة منه، إن "الهجوم الذي جرى تنفيذه من الأراضي العراقية استهدف قصر اليمامة الذي يتواجد في الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، كما استهدف الهجوم مواقع وأهداف حكومية وحيوية بالعاصمة الرياض".

وأضاف البيان إن "مدينة دبي (في الإمارات) ستكون ضمن بنك اهداف المسيرات العراقية"، مؤكداً أن "إرسال طائرات مسيرة إلى مملكة آل سعود، بداية نقل معادلة الردع إلى داخل مشيختهم ثأراً لدماء الشهداء في ساحة الطيران".

ولم يوضح البيان المكان الذي انطلق الهجوم، فيما أشارت مواقع الكترونية مقربة من المقاومة العراقية، إن "الهجوم نفذه فريق فني عراقي ثأراً لشهداء ساحة الطيران، وإن الجماعة تتبنى عملية القصف في السعودية عبر  الطائرات المسيرة وتتوعد بالمزيد وقصف دبي عبر طائرات مسيرة اذا تكررت الانفجارات بالعراق".

كما نفى المتحدث الرسمي للقوات اليمنية العميد يحيى سريع مساء السبت، أن يكون الهجوم الذي استهدف السعودية قد أنطلق من الأراضي اليمنية، مؤكداً حق قوات بلاده باستهداف دول العدوان.

وذكرت قناة "صابرين نيوز" العراقية عبر تلغرام، إن "إعلان الإعلام الإمني السعودي عن هجوم صاروخي، يدل على فشل منظومة ال PAC2 , PAC3 ومنظومة ال THAAD بتمييز اتجاه الهدف ونوعه، حيث اعلن الكيان السعودي عن هجوم صاروخي من اليمن، في الحين ان الهجوم انطلق من الاراضي العراقية بواسطة طائرات FIX wing drone من نوع  kamikaze وبإشراف وتنفيذ ايادٍ عراقية خالصة".

رقم : 912039
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