جماعة عراقية تعلن استهداف السعودية بطائرات مسيرة

خاص (إسلام تايمز) - أعلنت جماعة تطلق على نفسها " ألوية الوعد الحق"، في وقت متأخر من مساء السبت، مسؤوليتها عن استهداف السعودية بطائرات مسيرة من طراز درون، مشيرة إلى أن هذه العملية جاءت ضمن مسلسل الردع ورداً على التفجير المزدوج الذي استهدف مدنيين في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد يوم الخميس الماضي.