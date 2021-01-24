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الأحد 24 كانون الثاني 2021 ساعة 07:50

11 شهيداً من الحشد الشعبي بهجوم لداعش الإرهابي

11 شهيداً من الحشد الشعبي بهجوم لداعش الإرهابي
 وقالت الهيئة في بيان تلقى موقع "إسلام تايمز"، نسخة منه، هذا نصه: " بفخر واعتزاز تزف هيئة الحشد الشعبي ثلة من ابنائها البارين بوطنهم والمخلصين لشعبهم اثر تعرض إرهابي غادر على قاطع الفوج السادس باللواء 22 بالحشد الشعبي في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان "ارتقى 11 شهيدا خلال عملية صد التعرض ، بينهم آمر الفوج الثالث باللواء 22 الشهيد القائد البطل حسين سعيدان گاطع (ابو علياء الحسيناوي) ومعاون آمر الفوج السادس وثمانية جرحى نالوا وسام الشرف".

وأوضحت إن "الإرهابيين حاولوا عبر هجومهم الغادر والجبان وباستخدام الانتحاريين، السيطرة على هذا الموقع المهم وتهديد أمن السكان المدنيين، لكن استبسال اخوانكم في الحشد الشعبي حال دون ذلك . وسيبقى الحشد الشعبي جدار الصد القوي أمام محاولات “داعش” الإرهابية الخائبة".

وتابعت "نبعث رسالة طمأنينة الى شعبنا العراقي العزيز بأن ابطال الحشد الشعبي لن يسمحوا بوجود مكان آمن لداعش في ارض الوطن ولن يهدأ لهم بال حتى القضاء على آخر داعشي يهدد أمن مدننا العزيزة"، حسب البيان.

وقبل ذلك نعت قيادة العمليات المشتركة امر الفوج الثالث في اللواء 22 بالحشد الشعبي الذي استشهد شرقي صلاح الدين، وكوكبة من رفاقه.

ولفتت إلى أن الإرهابيين "حاووا عبر هجومهم الغادر والجبان وباستخدام الانتحاريين السيطرة على هذا الموقع المهم وتهديد أمن السكان المدنيين، لكن استبسال أخوانكم في الحشد الشعبي حال دون ذلك".

وأضافت قيادة العمليات المشتركة في بيانها أن "الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي، أرسل السبت، تعزيزات عسكرية لإسناد أبطال الفوج السادس باللواء 22 الذي تعرض قاطعه لهجوم داعشي إرهابي".

وأشارت إلى أنه "لقد كان الهجوم الإرهابي يستهدف أبناء المنطقة من المدنيين، إلا أن أبطال الحشد الشعبي كانوا بمثابة دروع بشرية من أجل حمياتهم"، مؤكدةً "مقتل وإصابة عدد من الدواعش الإرهابيين".

هذا ويواصل جهاز مكافحة الإرهاب عمليات "ثأر الشُهداء" التي انطلقت فجر يوم أمس الجمعة، حيث نفذت تشكيلات الجهاز واجبات نوعية في مناطق مُختلفة.

وقد جاءت العملية الأولى في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد تمكن فيها الجيش العراقي من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى عصابات داعـش الإرهابية.

جاء ذلك بعد إعلان تنظيم داعش أنه المسؤول عن الانفجارين الانتحاريين في بغداد.
رقم : 912042
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