11 شهيداً من الحشد الشعبي بهجوم لداعش الإرهابي

اسلام تايمز (العراق) - أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، يوم الأحد، عن استشهاد كوكبة من من مقاتليه خلال مواجهات عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى استشهاد 11 من المقاتلين بينهم القائد حسين سعيدان گاطع المعروف بـ"ابو علياء الحسيناوي".