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الأحد 24 كانون الثاني 2021 ساعة 12:28

تشييع شهداء الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق

تشييع شهداء الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق
وذكر مصدر مطلع في حديث عبر الهاتف لمراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "بدأت اليوم مراسم تشييع جماهيري لشهداء اللواء22 الحشد الشعبي في محافظة ذي قار بأتجاه ساحة الحبوبي صباح هذا اليوم".

وكان هادي العامري رئيس تحالف الفتح وزعيم منظمة بدر، قد وصل إلى قيادة عمليات صلاح الدين على خلفية هجوم تنظيم داعش الإرهابي الليلة الماضية.
وعاهد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، شهداء الحشد الشعبي الذين نالوا الشهادة خلال التعرض الداعشي شرقي صلاح الدين، ببناء عراق حر مستقر خالٍ من الإرهابيين ومن كل القوات الأجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة مهما كانت التضحيات، مشيداً بتضحيات وبطولات الشهيد ابو علياء الحسيناوي.

وقال العامري في بيان إن "بمزيد من الحزن والأسى ننعى شهيدنا الغالي (ابو علياء الحسيناوي) ورفاق دربه الذين استشهدوا هذه الليلة في جبال حمرين وهم  يدافعون عن العراق وعن كرامة العراقيين صوناً للعرض وحفظاً للمقدسات أمام الإرهاب الأعمى، لقد عرفتك أخي أبا علياء مؤمناً شجاعاً ، لا تأخذك في الله لومة لائم ، لقد كنت مقاتلاً عنيداً وغيوراً على دينك وبلدك، وقاتلت معنا في كل صفحات الجهاد سواءً في التصدي للنظام الدكتاتوري أو في التصدي للإرهاب القاعدي البغيض ، ولقد شاركتنا في كل المعارك في مقارعة الإرهاب الداعشي المقيت، أتذكرك وأنت تجاهد ببسالة في معارك تحرير ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى، لقد كنت أبياً لا تلين ، ومغواراً لا تنثني ، وكنت هامة عالية من هامات الفداء والتضحية، لم تهزك رياح الفتن العاتية وبقيت كالجبل الأشم يستمد منك أخوتك البسالة والعزيمة على النصر، رحلت عنا أنت ورفاقك ونحن في أمسّ الحاجة إليكم".

واضاف "عزاؤنا فيكم أنكم شهداء، نلتم  هذه المرتبة العظيمة التي عشقتموها وبذلتم كل حياتكم من أجلها، هنيئاً لكم وحسن مآب، وفاءً منا لكل الشهداء، سنبقى على العهد الذي تعاهدنا عليه ، لا نحيد عن الدرب حتى بناء عراق حر مستقل مستقر ، خالٍ من الإرهابيين ومن كل القوات الأجنبية ، وستتحقق السيادة الوطنية الكاملة مهما كانت التضحيات".

 
رقم : 912082
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