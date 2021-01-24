تشييع شهداء الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق

إسلام تايمز (العراق) - بدأت صباح اليوم الأحد، مراسم تشييع شهداء من اللواء 22 الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق والذين استشهدوا خلال مواجهات مع عصابات تنظيم داعش الإرهابي في وقت متأخر من مساء السبت شرقي محافظة صلاح الدين.