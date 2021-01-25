سوريا.. استشهاد 3 عسكريين باعتداء إرهابي في دير الزور

وذكر مصدر عسكري لوكالة ‘‘سانا‘‘ أنه “حوالي الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من ظهر اليوم تعرضت حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور تدمر في منطقة المالحة الشولا لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف ما أدى الى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح عشرة آخرين”.



ويأتي هذا الاعتداء في الوقت الذي تحدثت فيه بعض وسائل الإعلام عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابيي تنظيم “داعش” من العراق إلى منطقة التنف السورية للقيام بعمليات هجومية ضد عناصر الجيش العربي السوري والمواطنين المدنيين في البادية السورية.



وتتكرر هذه الاعتداءات على حافلات النقل على طريق دير الزور تدمر من قبل مجموعات إرهابية تنطلق من منطقة سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي بمنطقة التنف والتي توفر الحماية والدعم لتلك التنظيمات الإرهابية.