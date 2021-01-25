اليمن.. دعوات للمشاركة الواسعة بمسيرات التنديد بالإرهاب الأمريكي

واعتبر المحافظ الهادي الاحتشاد في المسيرات الجماهيرية واجب لكسر الرهان الأمريكي وايصال رسالة أبناء الشعب اليمني الرافضة للوصاية والهيمنة الخارجية والتأكيد على أن واشنطن مصدرة للإرهاب في العالم.



وبدوره، دعا محافظ تعز "سليم المغلس" كافة أبناء المحافظة بمختلف توجهاتهم ومشاربهم إلى الخروج المشرف يوم الاثنين، في مسيرة “العدوان والحصار الأمريكي جرائم إرهابية” بساحة مفرق ماوية بمديرية التعزية.



وأشار إلى ضرورة المشاركة الواسعة في المسيرة رفضاً للإرهاب الأمريكي واستنكاراً بالعدوان والحصار وجرائم التحالف السعودي الأمريكي الإماراتي بحق الشعب اليمني.



من جهته، دعا محافظ المحويت "فيصل أحمد حيدر"، أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة والاحتشاد الكبير يوم الاثنين في مسيرة التنديد “العدوان والحصار الأمريكي جرائم إرهابية”.



وأكد المحافظ "حيدر" أهمية المشاركة الواسعة في المسيرة التي ستقام بمدينة المحويت، للتأكيد على أن الشعب اليمني عصيٌّ على الانكسار وأن رهان أمريكا على إخضاعه لن يلقى غير الفشل.