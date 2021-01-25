الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 كانون الثاني 2021 ساعة 09:44

العراق.. تلويح برلماني بإقالة وزيري الكهرباء والنفط

العراق.. تلويح برلماني بإقالة وزيري الكهرباء والنفط
وقال مكتب الكعبي في بيان، إن "الاستضافة تأتي للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير، والحديث عن المعالجات والإجراءات العملية التي من شأنها تعويض النقص الحاصل في ضغ الغاز الايراني الى محطات الكهرباء وكذلك تزويدها بالوقود الذي تعمل به من وزارة النفط".

وطالب الكعبي، بحسب البيان، بـ"حضور الوزيرين امام لجنتي النفط والطاقة والخدمات والإعمار النيابيتين باجتماع عاجل مشترك"، لافتا الى انه "في حال عدم معالجة الاوضاع الخاصة بالكهرباء خلال وقت قريب سوف نمضي بالاجراءات الخاصة بإستجواب الوزيرين والمضي بإقالتهم فوراً".
مصدر : السومرية
رقم : 912227
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تشييع شهداء الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق
تشييع شهداء الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق
إيران: المخاوف السعودية غير حقيقية ومستعدون للتفاوض معها
إيران: المخاوف السعودية غير حقيقية ومستعدون للتفاوض معها
24 كانون الثاني 2021
الأسير خضر عدنان لـ"إسلام تايمز": المطبعون مع الاحتلال يقتلون إخوتنا الأسرى داخل السجون
الأسير خضر عدنان لـ"إسلام تايمز": المطبعون مع الاحتلال يقتلون إخوتنا الأسرى داخل السجون
24 كانون الثاني 2021
11 شهيداً من الحشد الشعبي بهجوم لداعش الإرهابي
11 شهيداً من الحشد الشعبي بهجوم لداعش الإرهابي
24 كانون الثاني 2021
جماعة عراقية تعلن استهداف السعودية بطائرات مسيرة
جماعة عراقية تعلن استهداف السعودية بطائرات مسيرة
24 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: ثمة هواجس تجاه الفيروس البريطاني
الرئيس روحاني: ثمة هواجس تجاه الفيروس البريطاني
23 كانون الثاني 2021
نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة
نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة
23 كانون الثاني 2021
بعد مجزرة داعش في بغداد..العراقيون يفتقدون سليماني والمهندس
بعد مجزرة داعش في بغداد..العراقيون يفتقدون سليماني والمهندس
23 كانون الثاني 2021
الأسير المحرر ماهر الأخرس لـ"إسلام تايمز": لا نتوقع خيراً من حكام الدول العربية
الأسير المحرر ماهر الأخرس لـ"إسلام تايمز": لا نتوقع خيراً من حكام الدول العربية
المراسلة معصومة فروزان
23 كانون الثاني 2021
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
22 كانون الثاني 2021
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
22 كانون الثاني 2021
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو