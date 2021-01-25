ملايين اليمنيين بـ 14 محافظة يستعدون للمشاركة بمسيرات الغضب

وحددت اللجان المنظمة 24 ساحة كبرى في العاصمة صنعاء و14 محافظة أخرى لمسيرات، داعية أحرار وشرفاء الشعب اليمني للخروج المشرف والمشاركة الواسعة في مسيرات الغضب العارمة.



وأهابت بجماهير الشعب اليمني للحضور الكبير والمشرف تأكيدا على أن الشعب اليمني لن ينكسر ولن يوهن عزمه وصلابته وصموده في وجه العدو مهما كانت التحديات، وتأكيدا على أن العدوان والحصار الأمريكي تعتبر كبرى الجرائم الارهابية.



وحددت اللجنة المنظمة ساحة باب اليمن في العاصمة صنعاء مكانا لخروج المسيرة الغاضبة عصر اليوم الاثنين، وفي محافظة الحديدة تم تحديد ساحة المدينة، وساحة المنصورية للمسيرات التي ستنطلق عصر اليوم أيضا.



وفي محافظة صعدة تم تحديد ثلاث ساحات للمسيرة، في مدينة صعدة، وخولان بمديرية حيدان، ومديريات شدا وغمر ورازح بمنطقة شعارة في رازح صباح اليوم.



أما في محافظة حجة جهزت اللجان المنظمة 5 ساحات للمسيرات، في المدينة والأمان ومستبا صباحا، وساحتي عبس والمحابشة عصرا.



وفي محافظة ذمار تم تحديد ساحة المدينة مكانا لمسيرة (الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية) صباح اليوم، وفي محافظة البيضاء تمت الدعوة للاحتشاد للمسيرات المنددة بالتصنيف الأمريكي في ساحتين في مدينتي رداع والبيضاء صباح اليوم.



وفي محافظة تعز ستخرج المسيرات المنددة بالإجرام الأمريكي في مركز المحافظة صباح اليوم. أما في محافظة المحويت فستخرج المسيرة الحاشدة صباحا في مركز المدينة.



وفي محافظة عمران حددت اللجنة المنظمة مركز المدنية صباح اليوم وفي محافظة إب تم تجهيز ساحتين في مركز المدينة ومدينة يريم للمسيرات التي ستخرج صباح اليوم تنديدا بالتصنيف الأمريكي.



أما في محافظة ريمة تحددت مديرية الجبين مركز المحافظة مكانا لمسيرة (الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية) صباح اليوم.



وفي محافظة الجوف تحددت ساحتين للمسيرة، ساحة المراشي وساحة المتون صباح اليوم، وفي محافظة الضالع ستخرج المسيرات صباحا في مدينة دمت.



وفي محافظة مأرب ستخرج المسيرات المنددة بالحصار والعدوان الأمريكي في منطقة قانية بمديرية ماهلية صباح اليوم.



وبالتزامن مع المسيرات في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية سينظم ناشطون مظاهرات في تسع عواصم عالمية منها واشنطن ولندن وباريس وغيرها للدعوة لوقف العدوان على اليمن.