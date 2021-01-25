إيران: لن نسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه في العراق

وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي، إن "الإرهاب له جذور تنبع من التطرف الفكري المنظم، وقد اتضحت بعض العناصر التي تقف وراء الأعمال الإرهابية الاخيرة في العراق، كما أن هناك طرف ثالث يتصيد بالماء العكر".
وفيما يتعلق بتوقيف ناقلة نفط إيرانية في المياه الإندونیسیة يوم أمس الأحد، قال "حتی الآن تلقینا بعض المعلومات المتضاربة بشأن احتجاز ناقلة النفط الإیرانیة فی إندونیسیا، وننتظر المزید من التقاریر من الحکومة الإندونیسیة".
كما تحدث سعيد خطيب زاده عن جملة من القضايا الإقليمية، وقال "إنها الفرصة الأخيرة أمام الولايات المتحدة و الدول الأوروبية بالنسبة للاتفاق النووي و إيران ماضية في خطواتها إلى أن تعود هذه الأطراف لتعهداتها".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "لا تغيير بعد فيما يتعلق بالاتفاق النووي و إيران مستمرة في سياستها طالما أن واشنطن والأطراف الأخرى في الاتفاق لا تلتزم بتعهداتها ولم ترفع العقوبات".
وبشأن مسألة اليمن، بين خطيب زاده "لا يمكن الحديث عن السلام في اليمن من قبل السعودية مع استمرار قصف اليمن وندعو السعودية للتحلي بالشجاعة للابتعاد عن سياسة العنف والالتزام بتعزيز امن المنطقة وعدم التعاون مع الدول غير الإقليمية".
وتابع "موقف إيران من جميع جيرانها واحد ورسالتنا واضحة وهي أننا نريد ايجاد إطار للتعاون ومبادرة السلام في هرمز هي الإطار الأفضل".