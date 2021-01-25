ظريف: رهان بعض دول الخليج على إسرائيل سيفشل

وقال ظريف في المقابلة إن "الكيان الصهيوني لن يجلب الأمن للدول الخليجية وإنما توسع حدود اشتباكها في أراضي هذه الدول"، مضيفاً إن "المنطق والعقل يقولان أن الافضل هو قبول الدول الخليجية بمبادرة وزير خارجية قطر، للحوار والعودة للمنطقة وإيران مستعدة للتعاون معكم".



وفيما يتعلق بإمكانية التفاوض من جديد بين إيران والقوى الدولية على إتفاق نووي، قال ظريف "لن تكون هناك مفاوضات جديدة بخصوص وفاء واشنطن بالتزاماتها في الاتفاق النووي".



وفي العام الماضي أعلنت كل من الامارات والبحرين وتبعها السودان والمغرب على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في خطوة أثارة انتقادات من قبل الشعوب العربية والإسلامية.



