سلطات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين في الضفة الغربية

ففي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من مخيم الدهيشة جنوب المدينة.



وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين مهند (25 عاما)، ورامي فهمي قوار (19 عاما)، بعد دهم منزل ذويهما، وتفتيشه.



كما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة بير زيت قضاء رام الله، واعتقلت الشاب ثائر وشحه من منزله.



وفي بلدة بيت ريما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت عمر الريماوي بعد مداهمة منزله في البلدة.



وفي ذات السياق، داهمت آليات الاحتلال مدينة الخليل، وسلمت عدة شبان استدعاءات لمراجعة سلطات الاحتلال.



وكانت قوة للاحتلال قد اعتقلت الشاب سليم رجوب على حاجز في مدينة الخليل.



وتنفذ قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش يومية لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لاعتقال وإرهاب المواطنين وتخريب محتويات منازلهم.