اليمن.. تظاهرة حاشدة في صعدة تندد بالسياسات الأمريکية

وأفاد مصدر صحفي في صعدة ان التظاهرة الشعبية في صعدة شهدت حصوراً واسعاً من مختلف مكونات المحافظة وردد المشاركون فيها هتافات تندد بالارهاب الاميركي والممارسات الاميركية المستمرة الداعمة للعدوان السعودي علی اليمن وأيضاً استمرار الحصار.



وشهدت المديريات الحدودية مع السعودية أيضاً تظاهرات واسعة، حيث خرج مواطنو مديريتي رازح والحيدان مؤكدين علی الصمود الشعبي والتفافهم حول قيادة انصار الله.



وردد المتظاهرون هتافات الموت لأمريكا والموت لـ"اسرائيل" وادانوا سياسات التطبيع وأكدوا ان تصنيف حركة انصار الله ضمن مايسمی بالجماعات الارهابية هو محاولة لابتزاز الشعب اليمني والنيل من صموده.