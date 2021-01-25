ظريف: إيران مستعدة لإعادة بناء المناطق المحررة لجمهورية أذربيجان

والتقى ظريف بوزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف ،اليوم الاثنين، لمناقشة القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية.



وأعرب ظريف عن ارتياحه لزيارة جمهورية أذربيجان بعد تحرير الأراضي المحتلة من البلاد، موجها التحية لضحايا الحرب وخاصة المدنيين وأسرهم، معتبرا المرحلة الجديدة، برهة مهمة في المساعدة على إرساء السلام والاستقرار في المنطقة لصالح جميع الأطراف.



وقال ظريف إن الغرض من جولته في دول المنطقة وانطلاقها من باكو، هو محاولة المساعدة في إحلال السلام والهدوء، معربا عن ارتياحه لتوسيع الاجتماعات المكثفة بين مسؤولي جمهورية أذربيجان وايران في الأشهر الأخيرة.