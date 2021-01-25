الجيش السوري يحاصر مدينة طفس بـ درعا

وأعلنت «لجنة درعا المركزيّة» التي تضم الميلشيات المسلّحة في وقت سابق ما سمّته «استنفاراً عاماً لجميع الشباب الأحرار في المنطقة الغربيّة لمحافظة درعا».



فيما قال ناشطون محليون أن «اشتباكات عنيفة» تجري منذ ظهر الأحد بين عناصر «الفرقة الرابعة» والمسلّحين على أطراف مدينة طفس .



وتسعى القوّات السورية الى إنهاء وجود المجموعات المسلّحة خارج إطار القوّات الرسميّة، إضافة إلى انهاء بقايا الفصائل المسلّحة التي خرجت من المنطقة إبان سيطرة «الجيش السوري» على المنطقة قبل نحو ثلاثة أعوام.



وتشهد العديد من مناطق الجنوب السوري منذ أشهر وتحديداً محافظة درعا توتراً أمنيّاً وعسكريّاً بين «الجيش السوري» ومجموعات من فصائل المعارضة التي وقعت تسوية مع الحكومة السوريّة إلا أنها لم تسلم سلاحها.



ونفّذ «الجيش السوري» بالتعاون مع الأفرع الأمنيّة خلال الأشهر الماضية عمليّات اقتحام واسعة لتلك المناطق، واعتقل خلالها عشرات المطلوبين بتهم تتعلّق بالإرهاب.