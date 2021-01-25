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الاثنين 25 كانون الثاني 2021 ساعة 16:04
خلال استقباله ظريف ؛

الرئيس الاذربيجاني يشيد بمواقف ايران تجاه التطورات الاخيرة

الرئيس الاذربيجاني يشيد بمواقف ايران تجاه التطورات الاخيرة
وقدم وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء تهانيه لحكومة وشعب جمهورية اذربيجان بمناسبة الانتصارات الاخيرة، وأكد على تنمية التعاون الثنائي.

ورحب ظريف باقتراح الرئيس الأذربيجاني بعنوان مبادرة التعاون الاقليمي السداسية الاطراف، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للمساعدة والتعاون في جميع المجالات التي من شأنها أن تسهم في إحلال السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.

وفي إشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية ونائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان إلى ايران، وصف وزير الخارجية الايراني التعاون بين طهران وباكو، وخاصة في المجالات الاقتصادية، بأنه جاهز لتحقيق قفزة نوعية.

وأعرب ظريف عن ارتياحه لنتائج الجولة الرابعة عشرة للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للمشاركة الفعالة في إعادة إعمار المناطق المحررة في قره باغ، لا سيما في مجالات البناء، وتصدير الخدمات التقنية والهندسية، والكهرباء والطاقة والزراعة، وازالة الالغام وتعمير المساجد والابنية التاريخية.

من جانبه اشاد رئيس جمهورية اذربيجان في هذا اللقاء بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال التطورات الاخيرة في المنطقة، وقيّم بشكل إيجابي مستوى التعاون بين البلدين والمساحة الموجودة لتطوير العلاقات في جميع المجالات ، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي.

وفي معرض تعداده للمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين، رحب علييف بتواجد الشركات الإيرانية في إعادة إعمار كاراباخ، معربا عن ارتياحه لوجهة نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن المبادرة السداسية التي طرحتها جمهورية اذربيجان، معتبرا الاقتراح لصالح السلام والمصالح المشتركة في المنطقة.

كما رحب إلهام علييف بعقد اجتماعات ثلاثية بين إيران وأذربيجان وروسيا، وكذلك في المستقبل بين إيران وأذربيجان وتركيا.

وحضر هذا اللقاء كلا من وزير خارجية جمهورية أذربيجان، ومساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الخارجية.

تجدر الاشرة الى ان ظريف في اطار جولته الاقليمية روسيا وارمينيا وجورجيا، وفي حالة اجراء التنسيق سيزور تركيا ايضا نهاية الاسبوع الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 912307
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