صرخة يمنية بوجه الإرهاب الأمريكي

واكتضت ساحة باب اليمن بعشرات الالاف من المحتجين رافعين شعارات ترفض الارهاب الامريكي من أمثال "أنتم صنعتم الارهاب" و"أنتم رعاة الارهاب في كل مكان" و"امريكا ام الارهاب"و...



وأكد عضو السياسي الاعلى محمد علي الحوثي أن التصنيف الأمريكي مبعث فخر لنا ونحن نفخر بأننا نرهب أمريكا، مشيرا بالقول: لا نخاف الامريكيين وشعبنا بصموده أكد ثباته في مواجهة التهديدات والعدوان.



وحيا الحوثي الجماهير المشاركة وكل أبناء الجمهورية في كل الساحات وكل المتضامنين مع شعبنا في كل دول العالم، مشيرا إلى أن قائد الثورة سيبقى رمز إباء شعبنا، وسنبقى على طول الطريق إلى جانبه.



وأضاف: رغم الألم والحصار إلا أننا شعبنا رأسه مرفوع، واليوم يجدد بيعته لقائد الثورة كي يتخذ القرار الذي يريده.



والى صعدة فقد احتشد اليمنيون في أكثر من منطقة لتصويب البوصلة من جديد نحو الإرهاب الحقيقي الذي تمارسه الولايات المتحدة وأذنابها بحق الشعب اليمني منذ سنوات، وكانت مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة صعدة، صباح الاثنين، بعنوان "العدوان والحصار الأمريكي جرائم إرهابية".



وحمل المشاركون في المسيرات شعارات الحرية المنددة بالسياسة الأمريكية في المنطقة والداعية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية، والرافضة لجرائم العدوان الأمريكي السعودي على اليمن منذ ست سنوات.



وردد المشاركون هتافات منها "قولوا لجميع الأشرار.. لن يخضعنا أي قرار"لن نستسلم لن ننهار.. لن يسقطنا أي قرار" و "أمريكا إرهابية"، "أمريكا عدوانية","من سبب هذه الحروب.. أمريكا أم الإرهاب".



وأكد بيان المسيرة الجماهيرية على أن العدوان والحصار على اليمن هو أمريكي بالدرجة الأولى، محملا أمريكا مسؤولية جرائم الإبادة بحق اليمنيين وهي من توفر الدعم والغطاء السياسي للعدوان.



وأشار إلى أن تحالف العدوان على اليمن هو تحالف الإرهابيين أنظمة وجماعات، مؤكدا أن القاعدة وداعش تقاتل في اليمن تحت راية دول العدوان.



واعتبر أن التصنيف الأمريكي بحق أنصار الله تتويجا للممارسات العدوانية الأمريكية ضد اليمن وتعبيرا عن الفشل أمام صمود اليمنيين، مشددا على أن الإرهاب الحقيقي هو ما يقوم به التحالف الأمريكي السعودي من حصار على الموانئ والمطارات اليمنية.



وأكد بيان المسيرة على أن التصنيف الأمريكي لن يمنع الشعب اليمني من خوض معركته المقدسة في مواجهة قوى العدوان، وأن زمن الوصاية الأجنبية على اليمن قد ولى وعلى دول العدوان أن تيأس من عودة وصايتها.



وألقى محافظ محافظة صعدة الشيخ محمد جابر عوض كلمة أدان فيها تصنيف إدارة ترامب لأنصار الله كمنظمة إرهابية، معتبرا أن أمريكا هي أم الإرهاب وهي من صنعت داعش والقاعدة، وهي من دمرت البنى التحتية وقتلت الشعب اليمني على مدى ست سنوات.



وحمل أمريكا مسؤولية الدمار والجرائم بحق الشعوب في اليمن والعراق ولبنان وسوريا ولبنان، مشددا على أن أمريكا هي المسؤولة عن الحصار وحرب التجويع ودول العدوان على اليمن ليست سوى أدوات تنفيذية.



وأكد المضي في الصمود في وجه العدوان، واستمرار الشعب اليمني في التحشيد إلى جبهات القتال بالرجال والمال، مشيدا بالخروج المشرف لجماهير الشعب في كل الساحات.



من جهته أكد العلامة محسن صالح الحمزي في كلمة له الولاء لله ولرسوله وأوليائه والبرائه من أعداء الله ورسوله وأعلام الهدى، مشيرا إلى أن أمريكا ارتكبت أبشع الجرائم على امتداد دول العالم وقتلت الشعوب العراقي والسوري واللبناني وكذلك الكوبي والفيتنامي، مؤكدا أن أمريكا هي أم الإرهاب.



بدوره استهجن الشيخ أحسن العلالي في كلمة له تدمير أمريكا للمدارس وقصفها البيوت في اليمن وفي نهاية المطاف تصنف المدافعين عن وطنهم "إرهابيين"، الأمم المتحدة إلى الوقوف مع الشعب اليمني المظلوم وإيقاف العدوان والحصار على اليمن.

