اللواء باقري: اجرينا 10 مناورات في البلاد في غضون 15 يوما

واشار اللواء باقري في تصريحه اليوم الثلاثاء الى المناورات الاخيرة للقوات المسلحة وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واجهت خلال الشهرين الاخيرين تهديدات اطلقها الرئيس الاميركي الاخرق (ترامب).



ولفت رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الى ان الاحتمال كان واردا بان تصدر اي خطوة حمقاء من هذا الفرد الجاهل واضاف: انه بناء على ذلك كان من الواجب ان تستعرض القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية جهوزيتها بالمقابل لذا قامت في غضون 15 يوما بتنفيذ 10 مناورات في مختلف انحاء البلاد وكان العديد منها باقتراح وطلب طوعي من هذه القوات نفسها.



واوضح اللواء باقري بان اجراءات استثنائية جرت في هذه المناورات وكان قسم منها يجري للمرة الاولى واضاف: ان هذه المناورات اظهرت للعالم والاعداء في الواقع قدرات واستعدادات الجمهورية الاسلامية الايرانية وقواتها المسلحة وعززت الروح المعنوية للشعب الايراني وبثت اليأس لدى الاعداء.



واضاف: ان العدو اعلن عدة مرات خلال المناورات بطرق مختلفة بانه لا ينوي تنفيذ اي هجوم وان اجراءاته هي محض دفاعية وانه كان قلقا من اجراءات محتملة من قبل حلفاء الجمهورية الاسلامية الايرانية في ذكرى استشهاد القائد سليماني.



وقال اللواء باقري: على اي حال فان هذه الاستعدادات ضرورية تماما ويجب ان تستمر. لقد تعلمنا من مرحلة الدفاع المقدس بانه ان كان هدفنا رفعة وعزة البلاد فعلينا ان نكون اقوياء ومستعدين على الدوام وان نُظهِر هذه القدرات للاعداء.