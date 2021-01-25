"قسد" تتوعد انقرة بحرب مفتوحة لا نهاية لها.. ماذا حدث؟

وعلق ما يسمى "الرئيس المشترك لمكتب شؤون الدفاع في شمال وشرق سوريا"، زيدان العاصي في تصريح لوكالة "أنباء هاوار" الكردية، على الأنباء التي تتحدث عن تحضيرات تركية لشن هجمات على ديرك في شمال وشرق سوريا وقضاء شنكال في باشور منطقة كردستان العراق.



وقال زيدان العاصي "إن تركيا لم تتوقف عن هجماتها على سوريا منذ بداية الأحداث في سوريا، وأكد أن هجماتها ازدادت مع تشكيل "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا" ".



وأضاف "لا نستبعد هجوما تركيا على المنطقة، وأي هجوم تركي يعني حربا جديدة لا نهاية لها، وستكون نتائجها كارثية على سوريا والمنطقة بشكل عام".



وتابع "إن تفكير تركيا في الهجوم على مدينة ديرك شرق البلاد وباتجاه شنكال هو أمر خطير جدا"، مشيرا إلى أن "أي عدوان تركي على المنطقة سيكون بمثابة الكارثة".



وأوضح العاصي أنه "في حال قامت تركيا بشن هجوم أو أي عمل آخر، فإن الحرب لن تكون محصورة حينها بديرك فقط، بل ستكون حربا مفتوحة على كامل الحدود من ديرك وصولا إلى عفرين".



وأكد العاصي أن "القوات العسكرية في شمال وشرق سوريا سترد على أي هجوم تركي محتمل".