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الاثنين 25 كانون الثاني 2021 ساعة 20:26

ناطق باسم أنصار الله: الشعب اليمني ماضٍ في معركة التحرير

ناطق باسم أنصار الله: الشعب اليمني ماضٍ في معركة التحرير
وقال عبدالسلام في تغريدة له على حائطه في منصة “تويتر” اليوم الإثنين : ( هذا هو اليمن العزيز بموقفه الإنساني والثوري والمحق في مواجهة أمريكا وتحالفها الإرهابي) في إشارة للحشود المليونية لأبناء الشعب اليمني في المسيرات التي شهدتها العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية الرافضة للتنصيف الأمريكي.

وشهدت المحافظات اليمنية اليوم الاثنين، حشدًا جماهيريا كبيرا تحت شعار “الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية”.

وهتفت الجماهير بالشعارات المنددة بالهمجية الأمريكية الصهيونية.وأكدت أن الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية، وأن أمريكا هي منبع الإرهاب وجذوره وصانعته في العالم، مشيرين إلى أن القرار الأمريكي الإرهابي ضد بلادنا لن يخضعنا وأن ما عجزت عنه الغارات لن يأتي بالقرارات.
رقم : 912334
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