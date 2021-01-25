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الاثنين 25 كانون الثاني 2021 ساعة 20:43

قائد الثورة الاسلامية يشيد بتفوق الشهيد فخري زادة العلمي وإخلاصه

قائد الثورة الاسلامية يشيد بتفوق الشهيد فخري زادة العلمي وإخلاصه
وأشاد سماحة القائد في هذا اللقاء بالنبوغ العلمي والتقني للشهيد فخري زادة والعمل الدؤوب لهذا العالم الرفيع المستوى في ميدان العلم والعمل وقال ، ان المكانة الرفيعة التي منحها الله لهذا الرجل الكريم بالشهادة كانت ثمرة جهوده واخلاصه المنقطع النظير، وان هذه المنزلة لا تقارن بأي منزلة دنيوية.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية عظمة اسم الشهيد فخري زادة بين الجمهور واعراب الكثير من الشباب عن أسفهم لعدم معرفته في حياته هي من الآثار الأخرى لاخلاص الشهيد.

وقال سماحته أيضا إن زوجات الشهداء شركاء في أجرهم ونسأل الله أن يلهم قلوبكم الصبر والسلوان وان تتمكنوا بتوفيق من الله الاستمرار في حركتكم بما يتناسب ومنزلة الشهيد.

وفي هذا اللقاء ، أعربت زوجة الشهيد فخري زادة وأبناؤه عن تقديرهم لرسالة المحبة والتنويرية لقائد الثورة الإسلامية بعد اغتيال الشهيد فخري زادة ، وأكدوا العمل على تبيان التيار الفكري لشهداء الجهاد العلمي وجعلهم اسوة يقتدى بهم .
رقم : 912339
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