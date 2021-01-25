قاليباف: المستقبل هو لآسيا والدول المستقلة

وفي اتصال عبر الفيديو كونفرانس، بحث محمد باقر قاليباف مع نظيره الصيني لي جان شو بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي وخاصة العلاقات البرلمانية وآفاق التطورات الدولية والاقليمية.



وتطرق قاليباف الى السابقة التاريخية العريقة للعلاقات بين البلدين، وقال: بانتصار الثورة الاسلامية دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والبرلمانية، وقد أدت الرؤى المشتركة تجاه التطورات الدولية والاقليمية الى تعزيز العلاقات الثنائية اكثر فأكثر.



واضاف: نحن نؤمن ان المستقبل هو لصالح آسيا والدول المستقلة، ونعتبر النظر الى المجالات الهامة الحضارية والتاريخية والثقافية والاقتصادية لقارة آسيا، بأنها فرصة هامة لشعوب هذه القارة الشاسعة.