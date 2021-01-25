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الاثنين 25 كانون الثاني 2021 ساعة 20:59

ظریف: لقائي مع الهام علييف كان بناء للغاية

ظریف: لقائي مع الهام علييف كان بناء للغاية
واستعرض وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف للصحفيين في باكو ظهر اليوم (الاثنين) لقاءاته مع المسؤولين في اذربيجان وقال ان زيارته كانت متميزة للغاية.

واعتبر ظريف هذه الزيارة بانها منطلق لجولة اقليمية في القوقاز لبحث سبل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة وصف الزيارة بأنها بداية رحلة إقليمية إلى منطقة القوقاز لبحث سبل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة  الى جانب بحث العلاقات الثنائية.

وأضاف انه في الأشهر الأخيرة ، كان لدينا تعاون جيد للغاية مع جمهورية أذربيجان في المجال الثنائي ، وبُذلت جهود لحل المشكلة الإقليمية ، وقد قام مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بزيارة لجمهورية اذربيجان مؤخرا .

وقال ظريف إننا تابعنا اليوم كلا الحقلين خلال لقائنا المسؤولين في هذا البلد ، مشيرًا إلى أن اللقاء مع السيد إلهام علييف كان مهمًا للغاية وبناءة ، سواء من حيث المبادرات الإقليمية أو سبل التعاون في مختلف المجالات بشكل متعدد الاطراف في المنطقة ، من التجارة العابرة

الى التعاون  في باقي المجالات الاقليمية والطاقة بالتعاون مع جميع الدول التي يمكنها أن تعزز السلام والاستقرار في المنطقة ، وكذلك الحال بالنسبة للتعاون الثنائي.

وتجدر الإشارة إلى أن ظريف رحب في لقاء مع علييف باقتراح رئيس أذربيجان بعنوان "مبادرة التعاون السداسية" ، واستعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للمساعدة والتعاون في جميع المجالات التي تسهم في إحلال السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.

وقال رئيس السلك الدبلوماسي للصحافيين: "بالنظر إلى القرارات الجيدة التي اتخذت في اجتماع الأسبوع الماضي للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة في طهران ، وكذلك المباحثات الجيدة للغاية التي جرت اليوم حول التعاون الثنائي ، خاصة في مجال إعادة إعمار المناطق المحررة". آمل أن نتمكن من العمل معا في هذا المجال لصالح البلدين.

وفي إشارة إلى الأهداف التالية للجولته الاقليمية قال ظريف: " وحول التعاون المتعدد الاطراف آمل ان تتوفر الامكانية في بقية الجولة  ، لكي نبحث مع باقي المسؤولين  للدول الاخرى روسيا وارمينيا وجورجيا وتركيا حول مجالات التعاون السداسي وباقي الوان التعاون و إن شاء الله سنصل إلى نتيجة."
رقم : 912342
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