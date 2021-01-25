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الاثنين 25 كانون الثاني 2021 ساعة 21:15

بريطانيا تسجل 22195 إصابة و592 وفاة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 22195 إصابة و592 وفاة جديدة بكورونا
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22195، ليصل إلى مستوى 3669658 حالة.

ويمثل هذا العدد تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة التي سجلت يوم 21 يناير 37892 حالة، وفي 22 يناير 40261، وفي 23 يناير 33552، وفي 24 يناير 30004.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 592 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 98531 متوفيا.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 21 يناير 1290 حالة، وفي 22 يناير 1401، وفي 23 يناير 1348، وفي 24 يناير 610.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 6.6 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%، كما أكد مؤخرا أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم لاحقا المصادقة على مصل صممته شركة "موديرنا" الأمريكية.
مصدر : وكالات
رقم : 912346
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