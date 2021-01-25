موسكو تعلن معارضتها للمناقشات المغلقة لملف سوریا الكيميائي

وقال نيبينزيا إن "المملكة المتحدة بصفتها رئيسة مجلس الأمن الدولي في شباط المقبل تقترح العودة إلى مناقشة هذا الموضوع خلف أبواب مغلقة أي دون بث عبر الفيديو وأيضا دون مشاركة ممثل سوريا لكننا سنعترض على ذلك"، وفق ما نقلت وكالة "سانا".



وأضاف "بمبادرتنا أصبحت هذه الجلسات مفتوحة ولا نرى لماذا يجب عليهم الاختباء عن عامة المجتمع" مؤكدا ان المجتمع الدولي يجب أن يكون على معرفة بما يدور حول ملف الكيميائي في سوريا لذلك سوف نصر على أن يكون الاجتماع مفتوحا".



من جهة أخرى دعا نيبينزيا الإدارة الأمريكية الجديدة إلى دعم فكرة عقد "القمة الخماسية" لمجلس الأمن الدولي التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال نيبينزيا "لقد جاءت إدارة أمريكية جديدة ويجب أن ترد على هذه المبادرة التى لا تزال على الطاولة وهي مهمة لإجراء محادثات مباشرة".