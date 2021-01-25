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الاثنين 25 كانون الثاني 2021 ساعة 21:24

إيطاليا تسجل 8562 إصابة و420 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 8562 إصابة و420 وفاة جديدة بفيروس كورونا
وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8562 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2475372.

ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا انخفاضا حيث سبق أن بلغ يوم 21 يناير 14078 حالة، وفي 22 يناير 13633، وفي 23 يناير 13331، وفي 24 يناير 11629.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 420 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 85881 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن كان عدد الوفيات الجديدة بـ"كوفيد-19 يوم 21 يناير 521 حالة، وفي 22 يناير 472، وفي 23 يناير 488، وفي 24 يناير 299.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى نقطة 1897861 شخصا بعد رصد 15787 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.
مصدر : وكالات
رقم : 912351
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