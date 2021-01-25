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الاثنين 25 كانون الثاني 2021 ساعة 22:15

الحلبوسي يبحث ملف الديون وتفعيل التجارة في الكويت

الحلبوسي يبحث ملف الديون وتفعيل التجارة في الكويت
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى والوفد المرافق له ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح"، لافتا الى أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وأهمية تفعيل التجارة وتنشيط القطاع الخاص بين البلدين، داعياً إلى مزيد من التنسيق والتعاون لدعم العراق في مجال الإعمار والاستثمار".

وأضاف، أن "اللقاء ناقش الأوضاع التي تمرُّ بها المنطقة، والتأكيد على ضرورة تنسيق المواقف لمواجهة تلك التحديات".

من جهته، عبَّر ولي العهد عن موقف الكويت بأن "يكون العراق بلداً آمناً ينعم شعبه بالاستقرار والازدهار، كما قدَّم تعازيه الحارة للشعب العراقي بضحايا التفجيرين الأخيرين في بغداد، داعياً المجتمع الدولي للوقوف مع العراق في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف".

وفی سیاق متصل بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تفعيل اللجنة الوزارية العليا بين البلدين.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن "رئيس مجلس النواب التقى والوفد المرافق له رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح"، مشيرا إلى أنه "في مستهل اللقاء هنأ الحلبوسي والوفد المرافق الشيخ الصباح بمناسبة إعادة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، متمنياً له النجاح والتوفيق".

وناقش اللقاء، وفقا للبيان، تعزيز آفاق التعاون بين العراق والكويت وفقا للمصالح المتبادلة في المجالات كافة، وأهمية تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة وتعزيز عملها، فضلاً عن تشكيل لجنة نيابية مشتركة لتفعيل التعاون ومتابعة الإجراءات الحكومية وتسريعها في مجال الاستثمار والتجارة والمناطق الحرة.

كما بحث رئيس مجلس النواب، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي ملف الدفعات المتبقية من الديون المترتبة بذمة الحكومة العراقية للكويت، وإمكانية تأجيل سدادها؛ بسبب الأزمة المالية والوضع الاقتصادي الذي يمرُّ به العراق.

وأكد اللقاء، بحسب البيان، ضرورة فتح الحدود بين البلدين أمام حركة التجارة بعد توقفها بسبب الجائحة، مع تشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثمناً سيادته مواقف الكويت الداعمة للعراق خلال الأزمات، وآخرها أزمة جائحة كورونا، التي تمثلت بإرسال شاحنات الأوكسجين السائل الى المؤسسة الصحية.

من جهته، قدَّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي تعازيه إلى العراق بضحايا التفجيرين الأخيرين في بغداد، مؤكداً دعم بلاده للعراق حكومةً وشعباً، واستمرار توسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين على الصعد كافة.
مصدر : وكالات
رقم : 912368
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