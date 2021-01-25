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الاثنين 25 كانون الثاني 2021 ساعة 22:26
تسجيل 54 حالة وفاة و2652 إصابة جديدة بكورونا في لبنان
مصدر :
وكالات
رقم :
912371
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