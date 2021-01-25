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الاثنين 25 كانون الثاني 2021 ساعة 22:48

الرئيس الايراني: قمنا بانجازات جيدة بشأن البيئة

الرئيس الايراني: قمنا بانجازات جيدة بشأن البيئة
وفي حديثه خلال اجتماع المجلس الاعلى لصيانة البيئة، مساء الاثنين، اكد حجة الاسلام حسن روحاني ان حياتنا مرتبطة بالبيئة ولابد من القيام بصيانتها بشكل جاد وحازم، مشددا على انه اذا واجهت البيئة مشكلة، فإن ذلك يؤثر على سلامة المجتمع ويعرض الامن الاجتماعي للخطر.

ولفت روحاني الى ان الاهتمام بالبيئة  كان دوما واحدا من هواجس الحكومة واولوياتها، وقال: قامت الحكومة حتى الآن بخطوات كبرى في هذا المجال في إطار خطط منسجمة بما  فيها في مجال خفض العواصف الترابية، وإحياء بحيرة ارومية والمستنقعات، وغرس الشتلات وتوزيع مياه السيول.

وتابع: بشأن الحد من تلوث الجو، قامت الحكومة باجراءات من قبيل إلغاء البنزين الملوث المنتج في البتروكيمياويات، وعرض البنزين المحسن وفق مقاييس يورو 4 ويورو 5 وتوفير الامكانية لاستخدام المواطنين هذا الوقود النظيف، وحذف آلاف السيارات الملوثة للجو، وتبديل محركات الدراجات النارية من نوع المكربن الى نوع الحاقن.

وأردف انه رغم الانجازات الجيدة نسبية للحكومة في مجال البيئة، الا ان الامر بحاجة الى تعاون وتعاطي مختلف القطاعات الحكومية والسيادية في إطار خطة وطنية شاملة.
رقم : 912380
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