إصابة مستوطن ‘‘اسرائيلي‘‘ اقتحم قرية عراق بورين في نابلس

وأعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال عن إصابة مستوطن ضربًا قرب قرية عراق بورين جنوبي نابلس.



وزعم أن المستوطن خرج لممارسة الرياضة غرب مستوطنة "هار براخا" قرب عراق بورين فتمت مهاجمته، وأصيب بجراح في وجهه نقل على إثرها للمستشفى.



واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية عراق بورين ومحاصرتها.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية بالسواتر الترابية، ومنعت الدخول أو الخروج منها.



واقتحمت القرية أكثر من 20 آلية للاحتلال منها جرافة عسكرية ومركبة تابعة لحراس مستوطنة "براخا"، وانتشرت في شوارع القرية.



كما أغلقت الطرق المؤدية للمنطقة، ونصب الجيش الاحتلال الحواجز، ودفع بقوات كبيرة إلى المكان.